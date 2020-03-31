Федеральная налоговая служба приостановила все проверки в стране

А также меры взыскания в отношении малого и среднего бизнеса и целого ряда отраслей, пострадавших от коронавируса, — сообщил глава ФНС Даниил Егоров на совещании в правительстве по экономическим вопросам.

ФНС с 16 марта приостановила подачу заявлений о банкротстве компаний.