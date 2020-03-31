В Италии почтили память жертв коронавируса — на зданиях муниципалитетов и многих учреждений приспущены флаги

В Италии почтили память жертв коронавируса — на зданиях муниципалитетов и многих учреждений приспущены государственные флаги. Между тем, в стране впервые отмечается значительный спад числа зараженных. Это сообщают зарубежные издания.

Несмотря на самое большое число умерших от КОВИД-19 в мире, заражаемость вирусом в Италии по отношению к середине месяца, снизилась почти в два раза, а число выздоровевших накануне, в сравнении с показателями дня предыдущего, составило почти 1600 человек. Это является рекордной цифрой с начала эпидемии, заявил журналистам руководитель итальянского Департамента гражданской обороны.

В интервью телеканалу Франс-24 глава административного района Ломбардия, эпицентра пандемии, заявил, что число людей в клиниках на сегодняшний день заметно сократилось, равно как и количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Другой представитель руководства этой северной итальянской провинции также заметил, что рост вируса замедляется, антикризисные меры, похоже, приносят свои плоды; власти Ломбардии начинают рассматривать возможность возобновления, с конца апреля, работы некоторых отраслей экономики и восстановления отдельных рабочих мест. При этом, как заметил газете Гардиан министр по региональным делам Италии, истекающий в ближайшую пятницу жесткий карантин, цитата, «неизбежно будет продлен».

Общее число умерших от коронавируса в Италии на вчерашний день составило 11.5 тысяч человек.