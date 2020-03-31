500 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зафиксировано в России

По данным Оперативного штаба, общее число заболевших уже превысило 2300 человек.

Наибольшее число выявленных случаев традиционно приходится на Москву. В столице за сутки, по сообщению Оперативного штаба, выявлено 387 заболевших коронавирусом. Она же остается и лидером по общему числу зараженных среди всех субъектов России: более 1600 человек.

Остальные случаи коронавируса, выявленные за последние сутки, приходятся еще на 23 региона. Среди них выделяется Санкт-Петербург: в городе 48 новых заболевших, и это почти столько же, сколько за все время пандемии. Общее число заразившихся в Северной столице, таким образом, составило уже 98 человек. В Подмосковье их при этом немногим больше: 119.

Число смертей от коронавируса в России за последние сутки увеличилось почти вдвое и составило 17 человек. Из больниц же, по данным Оперативного штаба, за сутки выписаны 55 заболевших – и это почти также двукратный рост. Как говорят власти, всего от нового коронавируса излечился 121 человек.

По последним данным, лишь в 12 регионах России случаи заражения коронавирусом еще не были выявлены.