ГД одобрила повышенные штрафы за нарушение карантина и распространение фейковых новостей про коронавирус

Принятие законопроекта прошло в нижней палате без обсуждения. Поправки касаются изменений в административный и уголовный кодексы. Причем ситуация с распространением коронавируса заставила авторов инициативы не только ужесточить наказание по существующим статьям, но и прописать новые. Среди новелл – ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Это положение применимо к ситуации в Москве, которая указом Сергея Собянина переведена в режим повышенной готовности, отмечает газета «Ведомости».

Максимальный размер наказания для рядовых граждан до 30 тысяч рублей, а в случае рецидива – до 50 тысяч. Компаниям в худшем случае запретят работать на три месяца и оштрафуют на миллион рублей.

Отредактированная статья о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в период ЧС или карантина предусматривает наказание до 40 тысяч рублей для россиян. Если от их действий кто-то пострадал, штраф вырастет до 300 тысяч. ТАСС уточняет, что речь идет о неинфицированных россиянах.

Если же в результате этих действии начались массовые заболевания – штраф составит до полумиллиона. В случае жертв до 2 миллионов рублей и тюрьма сроком до 4 лет.

Депутатские поправки также коснулись законодательства о наказании за фейк-ньюс. Госдума ввела пятилетние сроки лишения свободы за распространение недостоверной информации об эпидемиях и стихийных бедствиях.

Сегодня же законопроект планируют принять в Совете Федерации.

Перед голосованием лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал россиян соблюдать изоляцию

Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал пандемию коронавируса «войной внутри человечества»

На фоне действий московских властей, ужесточивших правила изоляции, похожие решения принимают и в других регионах.