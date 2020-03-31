Принятие закона о праве правительства вводить режим ЧС сделает Россию более полицейским государством — политолог

Принятие Госдумой РФ закона о праве правительства вводить режим ЧС сделает Россию более полицейским государством после эпидемии коронавируса. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Это можно объяснить нуждами момента. Надо быстрее реагировать на происходящие события. Другой вопрос, что когда закончится пандемический кризис, все эти полномочия останутся у этих структур. Политический режим станет гораздо более полицейским, жестким и будет обладать гораздо более существенными возможностями в подавлении прав человека во вневирусный период», — отметил он.

А.Колесников заявил, что считает введение режима ЧС чрезмерной мерой в сложившейся ситуации.

Сегодня Государственная дума приняла закон о расширении полномочий российского правительства, наделив его правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части.