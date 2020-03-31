Возможность сдачи ЕГЭ в дистанционном формате в этом году исключена, — заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он посоветовал выпускникам использовать текущую ситуацию для подготовки по предметам.

Ранее Минпросвещения решило перенести сроки сдачи ЕГЭ — экзамены начнутся с 8 июня. Для выпускников 9 классов экзамены начнутся с 9 июня.