В Италии число новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки резко снизилось

На этом фоне власти страны уже обсуждают возможность возвращения страны к нормальной жизни.

Число новых заболевших коронавирусом, по данным итальянских властей, за последние сути составило около 1700 человек. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Так, еще в воскресенье новых случаев было около 4 тысяч. В то же время Италия пока остается одним из лидеров по числу умерших за день – чуть более 800 человек.

Тем не менее, как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на газету II Sole 24 Ore, специалисты уже обсуждают, как восстановить производство в стране. По их мнению, согласно изданию, начинать нужно со сферы производства. Произойти это, по данным газеты, может уже в середине апреля, в то время как школы и университеты, а также бары, рестораны и концертные площадки должны открыться позже. При этом, пишет издание, властям необходимо обеспечить соблюдение правил социальной дистанции.

Другой вариант, который, по его данным, рассматривает итальянская администрация – поэтапное возвращение к обычной жизни разных возрастных групп: сначала самых молодых и физически крепких, а затем всех остальных. Сейчас в Италии все не жизненно важное производство фактически остановлено, а накануне премьер Джузеппе Конте объявил о продлении всеобщей изоляции как минимум до 12 апреля.



Италия остается лидером среди европейских стран по числу зараженных коронавирусом и умерших от него. В стране зафиксировано почти 102 тысячи случаев заболевания, скончались 11,5 тысяч человек.