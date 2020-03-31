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13:04, 31 марта 2020

Петербуржец, которого задержали за нарушение режима самоизоляции, объявил голодовку

К протесту готовы присоединиться другие обитатели пансионата «Заря».

Власти отправили на принудительную изоляцию петербуржцев, которые вернулись в Россию до решения о карантине. Один из них уже объявил голодовку в знак протеста против своего пребывания в пансионате. Михаил рассказал порталу «Фонтанка-ру», что он прилетел из Праги за четыре дня до того, как появилось требование об обязательной изоляции. В этот же день из Израиля вернулась Анастасия. Татьяна приехала в Петербург на поезде за три дня до постановления главного санитарного врача России.

Однако когда всех троих вызвали в МФЦ под предлогом оформления документов, вместо готовых загранпаспортов их ждали телекамеры и обвинение в нарушении самоизоляции. Горожан отправили в пригородный пансионат «Заря», в котором власти содержат тех, кто мог контактировать с больными коронавирусом. Двухнедельный срок карантина у всех троих уже закончился, однако сотрудники не могут ответить, когда петербуржцев отпустят домой. Михаил рассказал журналистам, что отказывается от пищи уже четыре дня. По его словам, женщины готовы к нему присоединиться.

Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело об угрозе заражения коронавирусом против петербуржца, который сбежал из пансионата «Заря» три дня назад. Его уже вернули под карантин.



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