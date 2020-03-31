В России число заболевших коронавирусом превысило 2300 человек

За последние сутки в стране выявили сразу 500 новых случаев. Число погибших увеличилось до 17-ти.

В России опасная инфекция набирает обороты. Такого числа заражений и смертей до этого дня не было. За сутки 500 и 8 соответственно. Помимо столицы летальные случаи зафиксированы в Петербурге, Владимирской и Пензенской областях. Сразу в 24х регионах с начала этой недели выявили коронавирус. В общей сложности болеют уже жители 73х регионов страны. Москва остается лидером печальной статистики. Заражённых в столице уже больше тысячи шестисот, за сутки выявили почти 390 новых случаев, сообщили в оперативном штабе. Детей мало, в основном заболевает молодежь и люди среднего возраста. В штабе отметили, что только десятая часть зараженных в последние недели посещала европейские страны.

В Петербурге за сутки заболело 48 человек, в Дагестане и Свердловской области по 9. В других регионах меньше. В оперативном штабе добавили, что растёт и число выздоровевших от коронавируса. 55 человек излечились от инфекции и были выписаны с начала недели. Это немного меньше половины от всего числа поправившихся пациентов.

Власти Москвы, Подмосковья и еще почти 30 российских регионов объявили режим полной изоляции населения. Покинуть квартиру или дом разрешается только в самых крайних случаях.