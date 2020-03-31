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12:07, 31 марта 2020

В московских аэропортах отменены десятки рейсов

Россияне не могут вернуться из Германии, Великобритании и других стран.

Россияне, которые продолжают прилетать домой, столкнулись с проблемами. Посольства России в Берлине и Лондоне сообщили об отмене рейсов, которые были запланированы на сегодня и ближайшие дни. Тем, кто приобрел билеты, предложили обратиться в представительство авиакомпании, для того чтобы их вернуть. С сегодняшнего дня оперативный штаб противодействия коронавирусу ограничил возвращение россиян на родину.

В Шереметьево каждый день могут прилетать 500 россиян. Авиакомпания сообщает, что в день будет осуществляться 2-3 рейса. Для прочих аэропортов лимит составляет 200 человек в сутки. Кроме того, граждане Южной Кореи не смогли сегодня вылететь в Сеул, причем об отмене рейса они узнали только после того, как приехали в аэропорт.

Всего сегодня было отменено более 60 рейсов.



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