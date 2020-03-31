Не стало драматурга и писателя Леонида Зорина

Он умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни.

Первая пьеса Леонида Зорина – «Молодость» — была поставлена еще в 1949 году в московском Малом театре. Лишь годом ранее молодой драматург переехал из родного Баку в Москву. А первые свои произведения он начал писать еще совсем юным – в 10 лет.

Пьесы Зорина регулярно ставились ведущими театрами Советского Союза – несмотря на нередкие случаи цензуры, которые сам писатель называл «удавкой на шее». Его «Римская комедия» в постановке Георгия Товстоногова, например, была запрещена для показа в ленинградском Большом драматическом театре. С трудом пробивалась на сцену и знаменитая «Варшавская мелодия» — о любви героев, которая после войны оказалась растоптана государством.

Но, возможно, самая известная пьеса Зорина — «Покровские ворота»: о жизни и судьбе жителей коммунальной квартиры в центре Москвы. Поставленная сначала Михаилом Козаковым в Театре на Малой Бронной в 1975 году, по ней тем же Козаковым спустя несколько лет был снят двухсерийный фильм. Зорин признавался: в этой пьесе практически нет выдумок, она полностью автобиографична.

Дата и место похорон драматурга Леонидом Зориным, пока что неизвестны.