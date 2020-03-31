Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина

Также парламент ввел штрафы за распространение фейков о коронавирусе.

Депутаты во втором и третьем чтении поддержали изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о нарушении карантина при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Для рядовых здоровых граждан предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Для чиновников верхняя планка наказания – 150 тысяч. Самая жесткая санкция для компаний. Юрлица могут быть оштрафованы на полмиллиона, а их деятельность приостановят на три месяца.

В кодексе появится отдельная статья за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации. Наказывать опять же будут рублем – штраф до 30 тысяч.

Госдума одобрила административные штрафы за распространение фейков в СМИ и в интернете. Сами издания за недостоверную информацию рискуют заплатить до 3 миллионов рублей. Граждане за ложные сведения в случае рецидива также ждет штраф – до 400 тысяч рублей.

Депутаты поддержали уголовную ответственность за фейки, если от них погиб человек,и лишение свободы до пяти лет в качестве меры наказания.