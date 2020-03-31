Во время карантина россияне стали больше общаться в интернете

Об этом говорят данные операторов.

Проводной интернет используется в эти дни гораздо чаще мобильного. Трафик вырос на 10-30 процентов, что подтверждают тесты главных поставщиков электронных услуг, причем самый серьезный рост приходится на дневное, то есть рабочее время. Это связано с тем, что многие перешли на удаленный режим да и находящиеся в объявленном Президентом недельном отпуске, пользуются проводным интернетом именно днем. Абоненты при этом предпочитают социальные сети и мессенджеры, в которых они проводят в четыре раза больше времени. В компании МТС отмечают, что и доля трафика соцсетей выросла в двое. Как отметили в компании Вымпелком, на 15 процентов выросла и популярность традиционных телефонных звонков.

Несмотря на рост трафика, провайдеры уверяют, что сети справятся с возросшей нагрузкой.