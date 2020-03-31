Россия учредила новую компанию в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы

Ее руководителем, возможно, стал сослуживец Игоря Сечина.

Официально название нового владельца венесуэльских активов «Роснефти» не называлось. Было известно, что компания принадлежит правительству. В день объявления о выходе из проектов по добыче ради снятия американских санкций с дочек «Роснефти» Росимущество зарегистрировало новую компанию «Росзарубежнефть», которая будет, в частности, заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа. Информацию в Едином государственном реестре юридических лиц обнаружило агентство ТАСС.

Уставный капитал компании более 320 миллиардов рублей. Ее возглавил Николай Рычук. Его полный тезка бывший военный атташе в Анголе и хороший знакомый Игоря Сечина, который также работал этой африканской стране, передает издание «Медуза» со ссылкой на данные центра «Досье».

Как отмечало агентство Reuters, в результате сделки российское правительство утратило контрольный пакет акций «Роснефти».

Представители «Роснефти» пока не комментировали данные о появлении «Росзарубежнефти».