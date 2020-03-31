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11:02, 31 марта 2020

Цены на нефть снова растут после падения до 18-тилетнего минимума

Вместе с этим укрепляется рубль.

Баррель нефти Brent на лондонской бирже этим утром стоит чуть более двадцати трёх долларов, и это примерно на один процент выше, чем вчера вечером. Как следствие, снизился курс доллара. Сейчас он упал почти на полпроцента, и дают за американскую валют чуть менее семидесяти девяти рублей. Евро потерял примерно столько же, и стоит без малого восемьдесят семь.
На эти изменения отреагировал и российский рынок акций. Индекс Московской биржи вырос на два процента, а РТС – более чем на три.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на экспертов объясняет эту динамику тем, что деловая активность в Китае повышается, в связи с ослаблением карантинных мер.
Резкое снижение цены на нефть началось в начале месяца, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+. Тем временем опрошенные агентством ТАСС аналитики утверждают, что сейчас то решение уже не влияет на обвал цен и сейчас они в основном реагируют на ограничительные меры против пандемии.

Тем временем с завтра официально прекращается действие договора ОПЕК+ и страны, которые в нём участвовали, больше не будут обязаны ограничивать добычу нефти.



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