Жителей Москвы и Подмосковье временно освободили от платы за капитальный ремонт

Такие меры власти регионов приняли из-за коронавируса.

Платить за капремонт жителям многоквартирных домов не придется, начиная с первого апреля. Такая мера будет действовать как минимум три месяца, до конца июня, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина. Он отметил, что ремонтные работы, которые уже идут, завершат, новые начинать не будут. Поскольку это создает серьезный дискомфорт москвичам, живущим в режиме изоляции в последние дни. О такой же мере и на тот же срок — 3 месяца — объявил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

В Москве и области также прекращают работу согласно указам глав регионов букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Кроме того подмосковные загсы будут временно регистрировать только факты рождения и смерти и рассматривать ранее поданные заявления. Москвичи и жители Подмосковья, как и еще почти трех десятков регионов, из-за коронавируса находятся в режиме изоляции. Выйти из дома разрешают в самом крайнем случае: к примеру, на работу, за покупками в ближайший магазин, аптеку, погулять с собакой или вынести мусор.

От коронавируса в России умерли 17 человек, большинство погибших в Москве. Число заболевших приближается к двум тысячам.