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10:53, 31 марта 2020

Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Согласно поправкам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если нарушения карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан составит от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Госдума приняла законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда. Такую меру предложил президент на фоне ситуации с коронавирусом. Кроме того, предлагается освободить семьи от обязанности подавать заявления о назначении на новый срок выплат в связи с рождением первого или второго ребенка.



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