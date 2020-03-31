Госдума приняла поправки, предусматривающие многомиллионные штрафы юрлицам за фейки об эпидемиях

За нарушение предусмотрен штраф до 5 млн рублей, за повторное нарушение — до 10 млн рублей.

В соответствии с поправками, статью 13.15 КоАП предлагается дополнить новыми частями 10.1 и 10.2. Часть 10.1 предлагает ввести наказание за распространение «под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Предлагается ввести наказание за распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Сегодня ГД рассматривает ряд законопроектов, которые были инициированы в связи с распространением коронавируса.

Володин отмечал, что они будут рассмотрены в ускоренном порядке.

На повестке у депутатов — ужесточение ответственности за нарушение карантина, право правительства устанавливать режим чрезвычайной ситуации повышенной готовности на всей территории страны или на отдельных территориях.