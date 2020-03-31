Принц Гарри и Меган Маркл перестали быть членами британской королевской семьи

О намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи стало известно в январе. Принц Гарри объяснил это желанием добиться финансовой независимости. В прессе появлялись и другие версии. По одной из них, решение супругов позволит им заключать выгодные контракты, по другой – супруги устали от назойливого внимания журналистов.

Пара больше не сможет представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также больше не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. Гарри также отказался от привилегий и званий, связанных с военной службой.

Супруги попрощались со своими поклонниками в Instagram, где у них было 11 миллионов подписчиков. Они призвали на фоне пандемии коронавируса сконцентрироваться на здоровье и благополучии людей.

Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе.