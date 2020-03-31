Всемирная организация здравоохранения предостерегла азиатские страны от смягчения карантинных мер

Там считают, что это может запустить вторую волну заражения.

До полноценного контроля над распространением коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще очень далеко, и ослаблять бдительность нельзя – объявил представитель ВОЗ Такеси Касаи. Это будет долгосрочная битва и те страны, которые добились сокращения случаев заболевания, не должны успокаиваться, потому что вирус может вернуться, — цитирует чиновника агентство «Интерфакс».

Этим заявлением ВОЗ отреагировала на происходящее в частности в Китае. В связи с тем, что по официальным данным в стране осталось около шести тысяч больных коронавирусом, а ежедневный их прирост составляет несколько десятков человек, там во многих провинциях постепенно перестают соблюдать строгие ограничения. Восьмого апреля даже планируют снять запрет на въезд и выезд из города Уханя, который считается местом появления коронавируса.

Всего в мире выявили 786 тысяч случаев заболевания. Из них 38 тысяч человек погибли, а 166 тысяч выздоровели.