Олег Дерипаска выделит средства на строительство трех медучреждений в Иркутской области

Известный российский промышленник Олег Дерипаска встретился с руководством Иркутской области, где расположены несколько его предприятий. Результатом беседы стала договоренность о том, что бизнесмен оплатит оборудование в Приангарье инфекционных отделений, которые откроют в Братске и Тайшете. Каждое из них рассчитано на 30 коек. В Шелехове вместимость корпуса составит сто мест. Как сообщает пресс-служба правительства области, в каждом из учреждений будет специальный герметичный биобокс с автономной вентиляцией и стеклянными стенками. Врачи могут контактировать с пациентами через специальные рукава. Кроме того, Дерипаска приобретет для региона три реанимобиля. Строительство отделений начнется в самое ближайшее время.

В Иркутской области зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией.