В эти минуты Госдума начинает рассматривать законопроекты, которые были инициированы в связи с распространением коронавируса. Парламентарии намерены одобрить нововведения в ускоренном порядке, — сообщил спикер Вячеслав Володин.

Депутаты должны одобрить ужесточение ответственности за нарушение карантина, а также наделить правительство правом устанавливать режим чрезвычайной ситуации повышенной готовности на всей территории страны или на отдельных территориях.

После того, как пакет законопроектов примет Госдума, они направятся в Совет Федерации. Сенаторы проведут внеочередное заседание.