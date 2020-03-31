Коммерсантъ: Система слежения за нарушителями карантина в Москве не готова полностью

Система слежения за нарушителями карантина в Москве не готова полностью, возможно, ею придется управлять вручную. Об этом пишет газета Коммерсант, ссылаясь на неназванный источник.

Предполагается, что в систему загрузят фотографии людей, которые уже нарушали эпидемиологические правила и больных с легкой формой коронавируса, находящихся дома. Всех москвичей в мониторинг системы помещать, скорее всего, не будут.

Вместе с видеонаблюдением власти планируют использовать данные сотовых операторов.