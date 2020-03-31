Российским школьникам на Едином госэкзамене по математике будет предложено рассчитать стоимость полиса ОСАГО

Российским школьникам на Едином госэкзамене по математике будет предложено рассчитать стоимость полиса Обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом Российской газете сообщил один из разработчиков программы Иван Ященко. По его словам, предусмотрен целый блок заданий «из жизни», поскольку в математическом образовании традиционно хромает связь с практикой.

Также школьникам предложат рассчитать, сколько упаковок плитки придется уложить на дачном участке и купить банок краски, чтобы покрасить забор.