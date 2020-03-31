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09:03, 31 марта 2020

Многие россияне – их почти две трети — в кризис остались без накоплений

Впрочем, даже те, у кого есть лишние средства, могут потратить их в считанные месяцы в случае потери работы. Это показал новый опрос, проведенный по заказу Россграстраха и банка Открытие.

Коронавирус и стремительное падение рубля опустошает кошелек. Почти у 64-х процентов россиян сбережений нет. Большинству денег хватает только до зарплаты или стипендии, показал опрос, проведенный центром Перспектива, пишет РБК. Причем почти половине участников социологического исследования недостаёт значительной суммы. В деньгах больше всего нуждаются люди старшего и среднего возраста. Накопления согласно результатам опроса есть у каждого третьего россиянина. При этом долго на средства, оставленные на черный день, прожить не получится. Мурманская область, Петербург и Москва — жители этих регионов могут позволить себе делать сбережения чаще других. Хуже всего с накоплениями дело обстоит у тех, кто в Забайкалье, Бурятии и Волгоградской области.

45 процентов опрошенных признались, что сбережений их хватит в лучшем случае на полгода. В среднем при потере работы накопления россиян кончатся через два месяца, показало исследование. Наиболее сложная ситуация в сёлах, где почти половина жителей сможет прожить на свои сбережения меньше месяца. Опрос также показал, что большинство россиян – почти 60 процентов – предпочитает хранить деньги в рублях.

Экономисты, опрошенные РБК, убеждены в том, что сейчас правительству нужно быстро разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса.



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