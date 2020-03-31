Госдума рассмотрит сразу в трех чтениях пакет законопроектов, направленных на преодоление последствий коронавируса

Они также предусматривают ужесточение ответственности на нарушение карантина. Правительство будет наделено дополнительными полномочиями, в том числе по установлению режима ЧС на всей территории страны или ее отдельных территориях.

Рассмотрят также законопроект об увеличении выплат по больничным листам.

Владимир Путин в среду в телеобращении к россиянам заявил, что на фоне ситуации с коронавирусом, больничный в России не должен быть ниже минимального размера оплаты труда. Как отметил президент, такая мера будет действовать как минимум до конца нынешнего года. В Минтруде уже подсчитали, что нововведение обойдется государству в 7 млрд рублей. Также в законопроекте предусматривается учитывать районные коэффиценты при исчислении пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, предлагается освободить родителей от необходимости подавать заявления о назначении выплат в связи с рождением (усыновлением) детей. До 1-го октября это будет происходить автоматически. Уже в минувший четверг Законопроект был внесен правительством в Думу.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике уже поддержал законопроект и рекомендовал принять в первом чтении.