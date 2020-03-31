Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

В армию пойдут 135 тысяч человек, несмотря на пандемию.

В стране растет число случаев инфицирования, в регионах принимаются жесткие карантинные меры, людей обязывают соблюдать изоляцию. Но весеннему призыву это не помеха – переносить его не стали. Не изменились ни сроки, ни количество людей, которые должны пополнить армейские ряды – призыв охватит 135 тысяч человек. Большинство из них отправят в войска в мае и июне. Перед этим все должны будут сдать тест на коронавирус, а по прибытии в часть пройти двухнедельный карантин. Об этом ранее сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу.

СМИ писали о том, что Сборные пункты военкоматов перешли на особый режим работы, в них установлено несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые могут экстренно эвакуировать выявленных

заболевших.

В то же время власти ряда соседских стран посчитали распространение коронавирусом причиной для того, чтобы отложить призыв. Так в частности поступили Казахстан и Украина.

Весенний призыв в России завершится 15 июля