Россия в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию с капиталом более чем в 300 миллиардов рублей

Её руководитель возможно хорошо знаком с Игорем Сечиным.

Покупателем, название которого власти скрывали несколько дней, может оказаться компания Росзарубежнефть. Название вряд ли о чём-то говорит, впрочем, не удивительно. Дело в том, что компания появилась только в прошлую субботу. Её зарегистрировали в Москве в день, когда правительство России объявило о покупке активов Роснефти в Венесуэле. У Росзарбужнефти огромный уставнОй капитал – сумма превышает 320 миллиардов рублей, следует из базы данных «Спарк». Впрочем, это не всё. Гендиректор Росзарубежнефти Николай Рыбчук.

Его полный тезка по данным центра «Досье» член Совета ветеранов Анголы, был военным атташе и представителем федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России в этой стране Африки. Кстати, в той же Анголе военным переводчиком работал в 80-х нынешний руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

Напомним, что российское правительство в конце минувшей недели объявило о покупке венесуэльских активов Роснефти в обмен почти на 10 процентов акций нефтяной компании. Немногим больше месяца назад США ввели санкции против двух дочерних структур Роснефти из-за покупки энергоресурса у Венесуэлы.

В Роснефти продажу активов и уход из страны объясняли желанием снять ограничения.