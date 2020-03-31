Российские власти ограничили число граждан, возвращающихся из-за рубежа

В Москву могут прибыть не более 500 пассажиров в сутки, в другие регионы не более 200. На этом фоне «Аэрофлот» отменил более 60 рейсов. В ближайшие дни перевозчик намерен выполнять всего по 2-3 чартера в день. Среди граждан, застрявших за рубежом оказалась и ведущая «Эха» Марина Аствацатурян. Ей не удалось вылететь из Нью-Йорка.

Позже Аствацатурян написала, что консульство устроило пассажиров на одну ночь в гостинице. Ситуация с вылетом пока не прояснилась.

В связи с этим они написали открытое письмо на имя президента. Россияне просят в кратчайшие сроки решить вопрос с их возвращением на родину, так как находятся в очаге заражения коронавирусом.