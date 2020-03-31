Автоконцерн Fiat Chrysler урезал зарплаты руководства на фоне пандемии

Генеральный директор автогиганта Майк Мэнли сократил свою зарплату вдвое. Он объяснил это стремлением защитить финансовое благополучие компании и предотвратить увольнение постоянных сотрудников – передает телеканал CNBC.

В середине месяца три крупнейших автомобилестроительных концерна США договорились закрыть все заводы на территории страны. Эта мера затронула 150 тысяч сотрудников.