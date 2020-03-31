Генеральный директор автогиганта Майк Мэнли сократил свою зарплату вдвое. Он объяснил это стремлением защитить финансовое благополучие компании и предотвратить увольнение постоянных сотрудников – передает телеканал CNBC.
В середине месяца три крупнейших автомобилестроительных концерна США договорились закрыть все заводы на территории страны. Эта мера затронула 150 тысяч сотрудников.
Автоконцерн Fiat Chrysler урезал зарплаты руководства на фоне пандемии
Генеральный директор автогиганта Майк Мэнли сократил свою зарплату вдвое. Он объяснил это стремлением защитить финансовое благополучие компании и предотвратить увольнение постоянных сотрудников – передает телеканал CNBC.