Заключенным столичных СИЗО запретили свидания с родственниками

Эти меры приняты в связи с эпидемией коронавируса. Как рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников, запрет не распространяется на адвокатов, которое по-прежнему могут увидеться со своими подзащитными. По его словам, сотрудники следственных изоляторов будут работать сменами по две недели. Сами ограничения введены на неопределенный срок.