Заключенным столичных СИЗО запретили свидания с родственниками

Эти меры приняты в связи с эпидемией коронавируса. Как рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников, запрет не распространяется на адвокатов, которое по-прежнему могут увидеться со своими подзащитными. По его словам, сотрудники следственных изоляторов будут работать сменами по две недели. Сами ограничения введены на неопределенный срок.
2020-03-31T07:32:00+03:00
2020-03-31T07:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 31 марта 2020
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