Иностранцам в России продлят визы на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране

В будущем они получат транзитные документы для выезда на родину. Об этом «РИА Новости» рассказали в МВД. В ведомстве уточнили, что трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов, не выезжая за пределы России. Их также не будут привлекать к ответственности за нарушение срока подачи заявлений. По данным полиции, на начало месяца в стране насчитывалось более полутора миллионов действительных трудовых патентов. Четвертая их часть – в Москве.