Иностранцам в России продлят визы на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране

В будущем они получат транзитные документы для выезда на родину. Об этом «РИА Новости» рассказали в МВД. В ведомстве уточнили, что трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов, не выезжая за пределы России. Их также не будут привлекать к ответственности за нарушение срока подачи заявлений. По данным полиции, на начало месяца в стране насчитывалось более полутора миллионов действительных трудовых патентов. Четвертая их часть – в Москве.
2020-03-31T07:31:00+03:00
2020-03-31T07:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 31 марта 2020
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