В Центральном Парке Нью-Йорка сегодня открывается мобильный госпиталь для размещения больных коронавирусом

На возведение конструкции ушло 48 часов.

Мобильный госпиталь в центральном парке Нью-Йорка — культовом месте и главной достопримечательности города, возвела христианская евангелическая организация Самаритянская Ассоциация. Палаточный госпиталь, строительство которого началось в воскресенье и который откроется сегодня, располагается через улицу от больницы Маунт Синай, куда направляют больных коронавирусом на Манхеттене. 70 специалистов и несколько местных волонтеров за двое суток возвели мобильный госпиталь на 68 коек, 10 из которых — реанимациинные, где пациентов смогут подключать к аппаратам ИВЛ. Работать в нем будут несколько десяткой врачей и медсестер из Самаритянской Ассоциации. Это не первый мобильный госпиталь, открытый в Нью-Йорке — в понедельник корабль-госпиталь ВМС США причалил в порт города и доставил 1000 больничных коек в Центр Джавитса — крупнейший выставочный центр Манхеттена, также превращенный в полевой госпиталь.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что имеющихся медицинских ресурсов городу хватит на неделю.

По состоянию на понедельник, 1218 человек в штате Нью-Йорк скончались от коронавируса. 9500 госпитализированы, почти 2500 находятся в реанимациях.