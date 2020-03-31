Автодилеры просят кабмин разрешить ремонт машин и продажу запчастей на выходной неделе

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) просит правительство РФ разрешить проведение срочных работ по техобслуживанию, ремонту автомобилей, а также продажу запчастей на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей. Это следует из обращения, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.



Автодилеры пояснили, что в условиях пандемии экстренные службы, в частности: службы медицинской помощи, аварийно-спасательные службы, компании по доставке медикаментов, продуктов и в целом население будут остро нуждаться в автотранспорте в исправном состоянии.

В РОАД уверены, что официальные дилеры со станциями техобслуживания в текущей ситуации вполне могут ремонтировать автомобили при полном обеспечении санитарно эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников.