Госдума обсудит сегодня законопроекты о мерах борьбы с распространением коронавируса

Они включают в себя расширение полномочий правительства.

Депутаты рассмотрят документ, который ранее им прислали из кабинета министров. Правительство просит дать ему право самостоятельно вводить режим ЧС, ограничивать торговлю медицинскими изделиями, изменять правила проведения госзакупок, и устанавливать нормы для граждан и организаций, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации. Сейчас некоторые из этих возможностей есть или у региональных властей, или только у главы МЧС. Правительство в свою очередь хочет, чтобы эти же инструменты были доступны премьер-министру напрямую.

Также этот законопроект позволяет ему вводить режим ЧС по всей стране, сейчас так может делать только президент. Авторы инициативы утверждают, что эти меры должны помочь правительству обеспечить защиту здоровья россиян.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял, что это законопроект нужно принять как можно быстрее.