Российские авиакомпании отменяют рейсы из-за рубежа из-за ограничений по количеству прилетающих в страну

По распоряжению Росавиации, в сутки региональным аэропортам разрешается принимать не более 200 человек, Москве – не более 500.

Ранее в Министерстве транспорта пояснили, что такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии коронавируса.

Из-за решения властей, за рубежом остается немало россиян, желающих вернуться на родину. В частности, сотня пассажиров, застрявших в аэропорту Нью-Йорка после того, как рейс в Москву был отмене, подписала открытое письмо на имя президента страны и главы Аэрофлота с просьбой в кратчайшие сроки решить их проблему.