Z Архив новостей новости
5 0 6 245
06:46, 31 марта 2020

Johnson & Johnson планирует не позднее сентября начать тестировать вакцину от коронавируса на людях

Американская компания сообщила, что препарат может быть готов уже к началу следующего года в том случае, если он получит экстренное разрешение от властей.
Johnson & Johnson одна из десятков фармацевтических компаний, занимающихся созданием вакцины. В проект вложено около миллиарда долларов. Ранее Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что лекарство может появиться не раньше чем через год, так как ему еще предстоит пройти тщательные клинические испытания.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Путин: Меры самоизоляции в Москве и Подмосковье оправданны и необходимы Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции…

5 117 6 19906 30.03
Блоги

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 56 6 9647 29.03
8читать ;смотреть
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 52 6 9710 27.03
Блоги

Владимир Путин посетил госпиталь в Коммунарке Там сейчас расположены люди с коронавирусом или с подозрением на него…

5 154 6 31165 24.03
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса…

5 78 6 15789 30.03
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Итоги Вопрос о бойкоте и об участии в этом голосовании решается не конкретными политическими, правовыми и моральными аргументами и не арифметикой вероятных (прогнозируемых) результатов голосования, а общим мировоззрением…

5 50 6 10738 26.03
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Владимир Познер: Коронавирус – это не выдумка политиков, от него им нет выгоды – только убытки Сомнения в угрозе пандемии могут быть смертельно опасны…

5 72 6 16383 26.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Всё будет хорошо… Гречка в Крыму есть За последние дни довольно много моих знакомых обращались с просьбой занять им денег на пару месяцев. Увы, у людей просто нет заначек и как им выживать непонятно, тем более если сейчас в их услугах работодатели не нуждаются…

5 85 6 20250 25.03
Блоги

Акционеры «Альфа-групп» передают годовую прибыль А1 на борьбу с коронавирусом Президент «Альфа-групп» Вадим Зингман: «Мы также призываем наших коллег — крупные корпорации, банки, промышленные предприятия — последовать этому примеру»...

5 43 6 10405 24.03
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 66 6 16393 29.03
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как пережить кризис? Задача спасти бизнес, а также людей, потерявших работу, сейчас должны стать главными для государства…

5 21 6 5567 30.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Бизнес поддерживать не надо, пусть сам выживает Мы должны перестать оборачиваться на Европу, Америку, искать дружбу с Эрдоганом и прочими товарищами, которые нам совсем не товарищи. Мы должны защищать свои интересы и свои рабочие места…

5 176 6 47493 29.03
Блоги

+ На политика Алексея Навального напали в центре Москвы На политика Алексея Навального напали в центре Москвы Трое неизвестных на Новом Арбате обсыпали его мукой и облили чем-то похожим на прокисшее молоко…

5 104 6 28657 25.03
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Лучше сдохнуть И надеяться в России можно только на себя…

5 20 6 5570 28.03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х…

5 648 6 184582 29.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Время истероидов Человечество, которое так легко и быстро ответило на важнейший философский вопрос, постановив, что жизнь важнее свободы, просто обязано осмыслить свой выбор и найти ему объяснение…

5 247 6 72677 29.03

Популярное за неделю

Новости

Вслед за Москвой режим изоляции ввели еще 25 российских регионов Жителям разрешается выходить из дома на работу, за продуктами и в аптеку, а также чтобы выбросить мусор или выгулять домашних животных…

5 5 6 21501
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 76 6 175997 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 68 6 16479 29.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 277 6 950904 26.03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот подсказали Владимиру Владимировичу, видимо, пиарщики, что президент должен делать подарки, а не принимать жестокие решения. И как-то получилось, что Владимир Владимирович решителен только тогда, когда надо отменить Конституцию…

5 195 6 116361 28.03
#слушать 48:55 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8418239
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4427302

Сегодня в эфире