В России зафиксирован рекордно низкий уровень официальной безработицы

Сейчас он находится на отметке ниже 4,5 процентов. Это следует из информационно-аналитического комментария Центробанка, на который ссылается «Коммерсант». Это прежде всего объясняется демографическими тенденциями и сокращением численности безработных за счет людей, прекративших поиски работы.

При этом ситуация на рынке труда становится хуже из-за коронавируса. Чтобы поддержать уровень занятости, Минтруд предлагает обеспечить людей, которым грозит увольнение, временной работой в их же компаниях.