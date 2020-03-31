В Госдуме сегодня рассмотрят поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина

В случае принятия законопроекта виновным может грозить тюремное заключение.

На минувшей неделе в Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, к которым относится и карантин. Сегодня поправки, внесенные председателем нижней палаты Вячеславом Володиным и главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, будут рассмотрены на пленарном заседании. В законопроекте говорится о нарушениях, повлекших по неосторожности смерть человека или создающих угрозу массовых заболеваний. В этом случае обвиняемым грозит штраф до 2 миллионов рублей или ограничение свободы до 5 лет, передает РИА Новости. Если же в результате несоблюдения карантина или других нарушений погибнут два и более человека, наказание окажется еще более жестким – до 7 лет лишения свободы.

В случае принятия поправок Госдумой Совет Федерации планирует рассмотреть их также сегодня.