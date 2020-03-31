«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов из-за введенных властями ограничений по количеству прилетающих в страну

Перевозчик в ближайшие дни будет выполнять всего по 2-3 чартера в день, — сообщают «РИА Новости».

Ранее в эфире «Эхо Москвы» россиянин из Индии Максим Подоприхин рассказал, что около 10 тысяч туристов не могут выбраться с территории Гоа в Индии. Подоприхин отметил, что даже на такси добраться до аэропорта нет возможности.

Росавиация в рамках борьбы с распространением коронавируса приняла решение, согласно которому в Москву из-за границы смогут возвращаться не более 500 человек в сутки. Региональным аэропортам разрешено принимать не более 200 пассажиров. Это уже привело к тому, что за рубежом застряла масса россиян, желающих вернуться домой.

