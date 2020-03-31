Минтруд напомнил о том, что отправлять работника в неоплачиваемый отпуск незаконно

Ранее эксперты говорили о том, что такая инициатива со страны работодателей набирает обороты на фоне эпидемии – пишет РБК.

Согласно исследованию Центра стратегических разработок, для адаптации к шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса каждая третья компания в России уже изменила свою кадровую политику, каждая пятая – планирует урезать зарплаты. Ранее Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей с сохранением заработков зарплаты.