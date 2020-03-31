Ближайший месяц, по оценкам Дональда Трампа, станет определяющим в вопросе борьбы с коронавирусом

В воскресенье глава Белого дома продлил действие санитарных ограничений еще на 30 дней. Американский лидер также сказал, что США готовы к возможной второй волне инфекции, которая может накрыть страну осенью. Об этом ранее предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют по числу зараженных в мире. Их в стране насчитывается более 160 тысячи человек. При этом умерших около 3 тысяч – меньше, чем в Италии, Испании, Китае и Франции.