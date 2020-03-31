Российские ученые создали высокоточный тест на выявление коронавируса

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что он прошел все клинические испытания и зарегистрирован для использования. Он позволяет отличать новый вирус от родственных инфекционных агентов, способных вызывать атипичную пневмонию. В ведомстве указывают на то, что массовое тестирование позволяет остановить распространение инфекции, изолируя носителей.

По последним данным, число заразившихся по всему миру приближается к 800 тысячам, почти 40 тысяч скончались.