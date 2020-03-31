Россияне, застрявшие в аэропорту Нью-Йорка, написали открытое письмо на имя президента

Они просят в кратчайшие сроки решить вопрос с их возвращением на родину, так как находятся в очаге заражения коронавирусом. Среди пассажиров есть несовершеннолетние дети и пенсионеры. Их билеты аннулировали и предложили найти другие пути возвращения в страну.

Российские авиакомпании отменяют рейсы из-за рубежа из-за ограничений по количеству прилетающих в страну. По распоряжению Росавиации, в сутки региональным аэропортам разрешается принимать не более 200 человек, Москве – не более 500.

Ранее в Министерстве транспорта пояснили, что такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии.