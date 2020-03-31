Польская нефтегазовая компания PGNiG выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже

Суд встал на сторону предприятия, которое посчитало завышенными цены на газ по Ямальскому контракту. Теперь истец говорит о том, что российская сторона должна выплатить ему 1,5 миллиарда долларов. В «Газпроме» оценивать сумму выплат пока не спешат – сообщает «РИА Новости».

Сам иск был подан еще пять лет назад. Ямальский контракт, ставший предметом спора, истекает в 2022 году. Продлевать его польская компания не намерена.