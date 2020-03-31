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04:04, 31 марта 2020

Украина сняла запрет на продажу сельскохозяйственных угодий

За соответствующее решение в ходе внеочередного заседания проголосовала Верховная рада. Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении призывал парламент принять два закона – открывающий рынок земли, и препятствующий возвращению национализированной собственности владельцам. Это было одним из условий Международного валютного фонда для выделения транша Киеву в размере 10 миллиардов долларов.
Законопроект ударит по миллиардеру Игорю Коломойскому. Ему принадлежала крупнейшая доля в национализированном в 2017 году Приватбанке.



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