Украина сняла запрет на продажу сельскохозяйственных угодий

За соответствующее решение в ходе внеочередного заседания проголосовала Верховная рада. Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении призывал парламент принять два закона – открывающий рынок земли, и препятствующий возвращению национализированной собственности владельцам. Это было одним из условий Международного валютного фонда для выделения транша Киеву в размере 10 миллиардов долларов.

Законопроект ударит по миллиардеру Игорю Коломойскому. Ему принадлежала крупнейшая доля в национализированном в 2017 году Приватбанке.