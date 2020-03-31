Крупные производители овощей готовы наладить бесплатные поставки пенсионерам Москвы и Подмосковья

Об инициативе «Ведомостям» рассказали в ассоциации «Теплицы России». Она обратилась к столичному мэру и губернатору Московской области. Предприятия готовы ежесуточно отгружать до 70 тонн огурцов и помидоров.

Ранее власти ряда субъектов федерации ввели режим изоляции из-за коронавируса. Выходить из дома можно на работу, за продуктами и лекарствами, а также для выгула домашних животных.