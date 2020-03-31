У израильского премьера не подтвердился тест на коронавирус

Биньямин Нетаньяху был вынужден сдать анализы после того, как заразилась его советник. Она присутствовала на одном мероприятии с главой правительства на прошлой неделе, хотя оно и проходило в соответствии с предписаниями медиков. Несмотря на отрицательный результат, 70-летний Нетаньяху остается на карантине – сказал его пресс-секретарь.

Всего в стране уже почти 4,5 тысячи заболевших, 16 человек скончались.