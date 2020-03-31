Россия и Китай прислали Соединенным Штатам помощь для борьбы с коронавирусом

В частности, Москва отправила грузовой самолет с вещами и медицинским оборудованием. Об этом сказал Дональд Трамп, добавивший, что ему было приятно получить такую поддержку. Об этом сообщает телеканал CNN.

США является лидером по числу заболевших – в стране их более 160 тысяч. Ранее глава белого дома говорил, что работу властей можно будет считать успешной, если от коронавируса умрет менее 200 тысяч человек. Если бы правительство не предприняло никаких шагов, скончалось бы более 2 миллионов граждан – спрогнозировал Трамп.