Экс-глава службы безопасности ЮКОСа снова попросил президента о помиловании

В своем заявлении Алексей Пичугин отметил, что уже пробыл в местах лишения свободы почти 17 лет, а также попросил учесть, что его матери исполнился 81 год. Об этом ТАСС рассказала адвокат Ксения Костромина, добавившая, что это – уже третье прошение со стороны ее подзащитного.

В 2007 году Пичугина признали виновным в организации трех убийств и покушении на еще четыре и приговорили к пожизненному заключению. Сам он вину не признал. ЕСПЧ рекомендовал России помиловать осужденного.